Федерер: Медведев нанёс великолепный удар! Получилась небольшая магия

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в матче второго круга турнира в Шанхае (Китай) над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 4:6, 6:4) прокомментировал один из ударов соперника. При счёте 2:2 во втором сете Медведев сумел отбить тяжёлый мяч у сетки, подрезав его необычным ударом. После этого эпизода Федерер одобрительно улыбнулся сопернику.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джэймса Дарта.

«Этот удар был великолепным! Может, Медведев даже не думал о том, чтобы так пробить, но он очень старался отбить мяч. Когда у тебя правильный настрой и есть вера в себя, происходят подобные вещи.

Этот эпизод — одно из доказательств, что мы оба играли здорово. И тогда произошла небольшая магия. Было здорово увидеть такой эпизод. Сперва я не мог поверить своим глазам, но затем просто порадовался за своего соперника, отличный удар», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.