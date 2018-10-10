Надаль принял участие в устранении последствий наводнения на Мальорке

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль принял участие в расчистке и устранении последствий наводнения, которое произошло на Мальорке. В результате инцидента пять человек погибли, ещё пятеро числятся без вести пропавшими. Около двухсот человек лишились жилья.

Ранее Надаль сообщил в своём «твиттере», что пострадавшие смогут воспользоваться помещениями теннисной академии Надаля. Так, руководство комплекса готово предоставить людям кров.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Rafael Plaza.

Надаль является уроженцем Мальорки. Теннисист родился в городе Манакор. Спортсмен часто проводит отпуск в родном городе. Он неоднократно признавался, что любит плавать на лодке у Балеарских островов.

Причиной наводнения стали проливные дожди, обрушившиеся на Балеарские острова. Больше всего пострадал муниципалитет Сан-Лоренсо.