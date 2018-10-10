Федерер: людям может казаться, будто я идеальный человек, но это не так

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не считает себя идеальным человеком. За Федерером закрепился образ настоящего джентльмена на корте, примерного семьянина и щедрого человека, активно занимающегося благотворительностью.

«Я есть я. Кому-то может показаться, что я идеальный человек, но это не так. У меня есть такие же особенности и пункты, как у других. Я горд тем, что представляю мир тенниса. Мне нравится сотрудничать с компаниями. Если бы я не получал от этого удовольствия, уже давно бы всё бросил.

В настоящее время я хочу заниматься тем, что мне по душе. Я не хочу казаться идеальным человеком. Да, правда заключается в том, что я получил хорошее образование, отношусь с уважением к соперникам и знаю, как нужно подавать пример детям. Возможно, поэтому меня могут посчитать идеальным, но это не так», — приводит слова Федерера Tennis World USA.