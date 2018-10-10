Зверев: Лендлу пришлось уехать из-за операции, он слишком много играет в гольф

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему его тренер Иван Лендл, бывшая первая ракетка мира, не работает с ним на турнире в Шанхае (Китай). Зверев признался, что причиной отъезда Лендла стала операция на запястье.

«Он перенёс операцию на запястье. Лендлу пришлось улететь домой. Операция была небольшой, но всё же. После этого он полетит в Европу. Просто Лендл слишком много играет в гольф», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

Напомним, Зверев успешно преодолел второй круг турнира в Шанхае, обыграв представителя Грузии Никололза Басилашвили со счётом 7:5, 6:4. В следующем круге турнира серии «Мастерс-1000» Зверев сыграет с австралийцем Алексом Де Минором. Призовой фонд турнира в Шанхае превышает $ 7 млн.