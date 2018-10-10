Федерер: Медведев показал, почему он занимает такую высокую позицию в рейтинге

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями от победы в матче второго круга турнира в Шанхае (Китай) над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 4:6, 6:4).

«Матч получился очень тяжёлым. Поэтому я и был таким счастливым после окончания.

Мы устроили хорошую битву, я получил удовольствие от игры. Болельщики тоже были великолепны. Они поддерживали меня с первого гейма. Это было действительно здорово!

Медведев показал, почему он занимает столь высокую позицию в рейтинге ATP.

Очевидно, что сейчас он уверен в своих силах после победы в Токио. Теперь ему нужно было адаптироваться к новому покрытию, что не так просто. И у него был лишь один день отдыха после такого количества матчей», — цитирует Федерера Daily Express.