Тим: на турнирах ATP стоит разрешить тренерские подсказки

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что ATP следует изменить правила проведения своих турниров. По мнению Тима, судьи не должны наказывать игроков за подсказки тренеров, как это произошло с американской Сереной Уильямс во время финала US Open – 2018.

“Что я бы хотел изменить в правилах? Было бы хорошо, если бы тренеры могли подавать какие-то сигналы с трибун, а игроков за это бы не наказывали. Думали, что такие изменения поддержали бы все.

Если тренер тебе жестикулирует или что-то кричит с трибун, ты не должен опасаться, что тебя оштрафуют. Мне кажется, что стоит сделать так», — цитирует Тима пресс-служба турнира в Шанхае (Китай).

Напомним, Уильямс была оштрафована за подсказку тренера в финале US Open в матче против Наоми Осаки. После этого американка разбила ракетку и вступила в словесную перепалку с судьёй.