Джорджи обыграла Тахман и вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Итальянская теннисистка Камила Джорджи без особых проблем квалифицировалась в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия), победив швейцарку Хиль Белен Тайхман в двух сетах. Матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Джорджи, получившая на турнире пятый номер посева, сделала 4 эйса, 1 раз допустила двойную ошибку и реализовала 4 брейка. Её соперница 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

Соперницей Джорджи по четвертьфиналу станет победитель матча Маргарита Гаспарян (Россия) – Кики Бертенс (Нидерланды). Этот матч состоится 11 октября. Начало – в 17:00.

Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс. Соревнования проводятся на харде. Турнир уже покинула первый номер посева немка Юлия Гёргес, потерпевшая поражение в первом туре.