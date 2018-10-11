Федерер: постараюсь не повторить ошибок Джоковича в матче с Баутиста-Агутом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча третьего круга турнира в Шанхае (Китай), где его соперником станет 28-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут. Два года назад на этой же стадии испанец выбил из турнира серба Новака Джоковича. Федерер напомнил о том матче.

«Он выступал здесь успешно и до того, как обычграл Новака. Я это знаю.

В нынешнем сезоне я не слишком внимательно за ним следил, если честно. Я слишком много пропустил турниров.

Я очень уважаю Роберто, он — очень сильный соперник, с которым непросто играть. Думаю, что этот матч будет напоминать нашу игру с Даниилом Медведевым, будут длинные розыгрыши.

Может, я смогу набрать немного очков за счёт того, что Баутиста-Агут не так хорошо подаёт, как Медведев. Но матч будет тяжёлым. С нетерпением жду этой игры, мне нравится соревноваться с такими соперниками, настоящими воинами на корте", — цитирует Федерера Daily Express.