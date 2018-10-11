Оргкомитет Уимблдона начал переговоры о покупке земли для расширения стадиона

Оргкомитет Уимблдона сделал очередной шаг к расширению стадиона, на котором проводится турнир «Большого шлема». Организаторы направили предложение о покупке земли расположенному рядом гольф-клубу. The All England Club предложил £ 65 млн за покупку земли гольф-клуба Уимблдона, сообщает Sky Sports.

Согласно действующим правилам, претендовать на прибыль могут лишь члены клуба, которые состоят в нём уже более 10 лет. В связи с этим эксперты полагают, что члены клуба откажутся от продажи земли. Но, по данным британской прессы, руководство клуба готово изменить действующее правило, чтобы все члены клуба могли претендовать на часть прибыли.

«Мы рады, что члены гольф-клуба приняли решение, позволяющее им всерьёз рассматривать наше предложение. Рассчитываем, что в этом году состоится голосование», — цитирует Sky представителя All England Club.

Организаторам Уимблдона итак принадлежит право на покупку этой земли, но оно вступит в силу лишь в 2041 году. Оргкомитет не хочет столько ждать и намеревается приступить к расширению в ближайшее время. Ранее свои территории расширили и другие турниры «Большого шлема».