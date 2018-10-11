Официальный сайт ATP начал голосование по номинации «Любимец болельщиков»

Официальный сайт ATP объявил о начале голосования по номинации «Любимец болельщиков» в одиночном разряде и «Любимцы болельщиков» — в парном. Опрос завершится 2 ноября. 15 октября организаторы представят предварительные итоги.

Проголосовать можно на сайте ATP.

По условиям конкурса в список претендентов могут войти только теннисисты из топ-100 рейтинга ATP и пары из топ-25 чемпионской гонки по состоянию на 10 сентября 2018 года.

Топ-100 включает игроков с защищённым рейтингом, которые в нынешнем сезоне провели хотя бы один матч на уровне ATP-тура.

По итогам 2017 года любимцем болельщиков в одиночном разряде был назван швейцарец Роджер Федерер. В парном разряде больше всего голосов получили братья Брайан.