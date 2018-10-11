У Ибин: мне есть чему поучиться у Нисикори

Китайский теннисист У Ибин, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), прокомментировал поражение во втором круге от представителя Японии Кея Нисикори, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:3, 0:6, 3:6.

«Кей — очень хороший теннисист. Он сказал, что в первом сете ничего не мог поделать. После первой партии он всё равно сумел найти путь к победе. Мне есть чему поучиться у Нисикори, у человека, который всегда знает, что нужно делать, даже если проигрывает первый сет. У него получается адаптироваться к условиям», — приводит слова У Ибина официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Нисикори поспорит с американцем Сэмом Куэрри.

Нисикори: я был удивлён игрой У Ибина в первом сете