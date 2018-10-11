Федерер: мне было сложно навязать борьбу Медведеву на приёме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы в матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«В третьем сете я стал много думать о том, насколько агрессивно нужно действовать и какую тактику применять. Я всё перепробовал и в итоге нашёл решение. Это приятное чувство. Я рад победе. Но мне было очень сложно навязать борьбу на приёме», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Роджер поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

Медведев в трёх сетах проиграл Федереру во втором круге «Мастерса» в Шанхае