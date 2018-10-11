Феррер: никто не хочет играть лишь на челленджерах, но через это надо пройти

Испанский теннисист Давид Феррер поделился опытом выступления на турнирах серии «челленджер». На минувшей неделе он стал победителем челленджера в Монтеррее.

«Когда я был моложе, тур помог мне, ведь для того чтобы стать профессиональным теннисистом, нужно играть на челленджерах. Мне повезло, так как данный этап получился коротким, и я в раннем возрасте стал выступать в ATP-туре. Все в карьере должны пройти этап челленджеров, чтобы подняться на вершину. Но я уже в 17-18 лет играл на уровне ATP.

До сих пор помню свою первую победу на челленджере в Сопоте. Также я победил в Неаполе, обыграв Марка Россе. Я так много раз смотрел его матчи по телевизору, а теперь у меня был шанс сыграть с ним. Он был первым топ-соперником, которого я победил. Прекрасные воспоминания. Вообще выигрывать челленджеры нелегко. Никто не хочет оставаться на этом уровне, но все должны через это пройти", — цитирует Феррера официальный сайт тура.