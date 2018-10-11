Бачински и Бултер пробились в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински пробилась в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Японии Мисаки Дои, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 час 16 минут.

Бачински дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал Тимя поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером.

Тяньцзинь. Женщины. Второй круг

Кэйти Бултер (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — 6:3, 1:6, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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