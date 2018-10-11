А. Зверев стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Александр 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал Зверев поспорит с победителем поединка Николас Джарри (Чили) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 11).



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

А. Зверев, де Минор и Эдмунд вышли в третий круг «Мастерса» в Шанхае