17 эйсов не спасли Джарри от поражения в матче с Эдмундом в Шанхае

Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 11-м номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Чили Николаса Джарри со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Эдмунд 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Эдмунд поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим четвёртый номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

А. Зверев стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае