С. Уильямс будет сопредседателем престижного мероприятия в мире моды

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс вошла в число сопредседателей одного из самых престижных мероприятий в мире моды — Met Gala 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Её напарницей, в частности, будет знаменитая певица и актриса Леди Гага.

Серена давно проявляет интерес к миру моды. В частности, в 2016 году она представила коллекцию одежды на Нью-Йоркской неделе моды. В прошлом году она вместе с мужем Алексисом Оганяном посетила Met Gala в качестве гостя.

Met Gala — ежегодное мероприятие, средства от которого поступают в Институт костюма музея «Метрополитен».

Уильямс досрочно завершила сезон после Открытого чемпионата США. В этом году Серена, вернувшаяся в тур после рождения дочери, не выиграла ни одного турнира.