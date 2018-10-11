Дзаламидзе и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Тяньцзине в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова пробились в полуфинал турнира в Тяньцзине (Китай) в парном разряде, в двух партиях обыграв американку Джаклин Како и представительницу Индии Пратхану Тхомбаре со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Дзаламидзе и Кудерметова 4 раза подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Тяньцзине Дзаламидзе и Кудерметова поспорят с победительницами матча Мисаки Дои (Япония)/Ева Ваканно (Нидерланды) — Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 3).



Ранее Кудерметова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 2:6, 6:2, 2:6.



Турнир завершится 14 октября.

Дзаламидзе и Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Тяньцзине в парном разряде