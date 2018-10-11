Джокович победил Чеккинато в 1/8 финала турнира в Шанхае, выиграв второй сет 6:0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Италии Марко Чеккинато (16) со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Уроженец Белграда 7 раз подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований Джокович поспорит с победителем матча Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 10).



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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