Д. Маррей и Суарес квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в парном разряде

Британец Джейми Маррей и представитель Бразилии Бруно Суарес квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в парном разряде, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября 2018 года, сообщает официальный сайт тура. Они примут участие в этих соревнованиях третий год подряд.

Ранее право выступить в Лондоне получили дуэты Оливер Марах (Австрия)/Мате Павич (Хорватия) и Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия)/Роберт Фара (Колумбия).

Маррей и Суарес в 2016 и 2017 годах доходили до полуфинала Итогового чемпионата. В 2018 году они выиграли три турнира ATP в паре и дважды уступили в финалах.

Для Суареса это будет пятое участие в Итоговом чемпионате ATP, для Маррея — четвёртое. Впервые Бруно сыграл на этом турнире в 2013 году, Джейми — в 2015-м.