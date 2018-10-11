Мертенс вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Яну Чепелову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Мертенс 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Элисе поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, получившей пятый номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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