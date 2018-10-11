Пуиг: я завершаю сезон с высоко поднятой головой

Представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг, снявшаяся по ходу матча с россиянкой Маргаритой Гаспарян в первом круге турнира в Линце (Австрия) из-за травмы, приняла решение досрочно завершить сезон.

«В этом году у меня было много испытаний — травмы и обидные поражения. Но я не забуду и о прекрасных моментах. Я завершаю сезон с высоко поднятой головой, потому что каждый год является уроком, который помогает мне расти как теннисистке и личности.

Мой самый важный урок в этом году? Всегда старайся делать всё как можно лучше, а остальное последует. Нужно верить в себя, в то, что ты можешь добиться всего, что пожелаешь. Пришло время перезарядить батарейки в межсезонье. Спасибо всем за поддержку и любовь в приятные и непростые моменты», — написала Пуиг в своём «твиттере».

Моника является олимпийской чемпионкой 2016 года.

Гаспарян на отказе Пуиг завоевала путёвку во второй круг турнира в Линце