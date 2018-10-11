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Гаврилова одолела Никулеску во втором круге турнира в Гонконге

Гаврилова одолела Никулеску во втором круге турнира в Гонконге
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на турнире в Гонконге под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 52 минуты.

Гаврилова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 9 брейков. В третьем сете Дарья вела 5:1, но проиграла 4 гейма подряд.

За выход в полуфинал Гаврилова поспорит с победительницей поединка Чжан Шуай (Китай, 9) — Лесли Керкхове (Нидерланды, Q).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

11 октября 2018 года, четверг. 10:10 МСК
Гонконг. 2-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
Австралия
6:3
4:6
   7
7:6
3   
Моника Никулеску
Моника Никулеску
Румыния
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