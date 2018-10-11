Гарсия: я ничего не знала о своей сопернице, терять ей было нечего

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Китая Чжан Юйсюань, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4.

«Всегда нелегко противостоять сопернице, с которой ты раньше не встречалась. Я ничего о ней не знала. Терять ей было нечего, она выполняла отличные удары, особенно с бэкхенда. Мне пришлось побороться за победу, нужно было играть уверенно. Матч получился интенсивным, и я рада, что победила в двух сетах», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Гарсия поспорит с хорваткой Петрой Мартич, получившей шестой номер посева.

«В этом году мы встречались в Мадриде. У Мартич отличная подача и удар с форхенда. Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Посмотрим, что у меня получится», — сказала Гарсия.

Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, где сыграет с Мартич