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Ван Цян вышла в 1/4 финала турнира в Гонконге, где может сыграть со Свитолиной

Ван Цян вышла в 1/4 финала турнира в Гонконге, где может сыграть со Свитолиной
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гонконге под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв американку Кристину Макхэйл со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Ван Цян 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Ван Цян поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Нао Хибино (Япония, Q).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

11 октября 2018 года, четверг. 12:50 МСК
Гонконг. 2-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
Кристина Макхэйл
США
5:7
1:6
 
Ван Цян
Ван Цян
24
Китай
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