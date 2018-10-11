Ван Цян вышла в 1/4 финала турнира в Гонконге, где может сыграть со Свитолиной

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гонконге под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв американку Кристину Макхэйл со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Ван Цян 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Ван Цян поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Нао Хибино (Япония, Q).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Ван Цян стартовала на турнире в Гонконге с разгромной победы