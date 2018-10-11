15 эйсов помогли Эбдену обыграть Гоёвчика в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Австралийский теннисист Мэттью Эбден вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 50 минут.

Мэттью 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Эбден поспорит с победителем поединка Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 13).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

Тим в трёх сетах уступил Эбдену во втором круге «Мастерса» в Шанхае