Федерер в трёх сетах победил Баутисту-Агута в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под первым номером, вышел в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Роджер 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Федерер поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори, получившим восьмой номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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