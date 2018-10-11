Стрыцова отдала всего один гейм Кр. Плишковой во втором круге турнира в Линце

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Кристину Плишкову (LL) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 45 минут.

Действующая чемпионка 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Линце Барбора поспорит с представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк.



Турнир в Линце с призовым фондом € 217 280 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.

Стрыцова начала защиту титула на турнире в Линце с победы над Флипкенс