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Стрыцова отдала всего один гейм Кр. Плишковой во втором круге турнира в Линце

Стрыцова отдала всего один гейм Кр. Плишковой во втором круге турнира в Линце
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Кристину Плишкову (LL) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 45 минут.

Действующая чемпионка 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Линце Барбора поспорит с представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк.

Турнир в Линце с призовым фондом € 217 280 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.

11 октября 2018 года, четверг. 15:00 МСК
Линц. 2-й круг
Матч окончен
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
Чехия
0:6
1:6
 
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
29
Чехия
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