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Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Линце, где сыграет с Павлюченковой

Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Линце, где сыграет с Павлюченковой
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Александрова 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:4, 6:1.

11 октября 2018 года, четверг. 15:05 МСК
Линц. 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Россия
3:6
6:1
6:1
Юханна Ларссон
Юханна Ларссон
Швеция
Александрова победила Синякову на старте турнира в Линце, выиграв второй сет 6:0
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