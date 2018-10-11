Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Линце, где сыграет с Павлюченковой

Российская теннисистка Екатерина Александрова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.



Александрова 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6).



Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:4, 6:1.

Александрова победила Синякову на старте турнира в Линце, выиграв второй сет 6:0