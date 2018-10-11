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Сборные России и Украины по теннису попали в одну группу Кубка Федерации

Сборные России и Украины по теннису попали в одну группу Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Организаторы Кубка Федерации провели жеребьёвку групп турнира. Женская сборная России попала в группу А зоны Европа / Африка 1. Вместе с россиянками в эту группу попали и украинки, сообщает пресс-служба турнира.
Помимо российской и украинской сборных в группу А также отправились сборные Польши, Болгарии, Эстонии, Дании и Швеции.

Далее семь сборных, оказавшихся в одной группе, будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе команды сыграют по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой групп Кубка Федерации.

Жеребьёвка, в которой определится состав подгрупп, будет проходить 14 января. Сами матчи будут сыграны в Польше с 6 по 9 февраля 2019 года. Матчи группы A будут проходить в городе Зелена Гура на стадион Hala Widowiskowo-Sportowa.

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В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.
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