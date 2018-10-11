Федерер: в важнейший момент игры я был спокойнее, чем Баутиста-Агут

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в третьем круге на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) над испанцем Роберто Баутистой-Агутом (6:3, 2:6, 6:4) признался, что ему было тяжело сломить сопротивление соперника.

«Я очень рад. Батиста-Агут действительно прибавил по ходу матча во втором сете, что позволило ему остаться в игре. Он действительно был на подъёме! По-моему, я отлично подавал, но всё равно во втором сете он был лучше меня.

Матч получился крайне тяжёлым. Я рад, что мне удалось победить, особенно учитывая, что накануне я провёл ещё один тяжёлый матч.

Наверное, мне удалось лучше контролировать эмоции, чем ему. Я оставался спокоен. И затем при счёте 4:4 я очень хорошо подавал», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Федерер поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори, получившим восьмой номер посева.