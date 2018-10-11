Федерер: Нисикори умеет хорошо играть на всех покрытиях

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай). Соперником Федерера станет японец Кей Нисикори, обыгравший в третьем круге американца Сэма Куэрри.

«Как мы знаем, стоит Кею найти свой ритм, он становится очень сильным, его бывает крайне тяжело победить. Не знаю, подходит ли ему лучше быстрый корт или нет. Мне кажется, что он хорошо играет на всех видах покрытия.

Думаю, что завтрашний матч будет очень тяжёлым. Надеюсь, что мне поможет мой положительный опыт игры здесь, на турнире с Даниилом Медведевым и Роберто Баутиста-Агутом, которые здорово действуют на задней линии», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.