Блинкова и Вихлянцева не смогли выйти в полуфинал в парном разряде в Линце

Российские теннисистки Анна Блинкова и Наталья Вихлянцева не сумели пробиться в полуфинал турнира в Линце (Австрия) в парном разряде. В четвертьфинале российский дуэт уступил паре Ракель Атаво (США) – Анна-Лена Грёнефельд. Матч завершился со счётом 3:6, 1:6.

Россиянки сделали 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов. Их соперницы 1 раз подали навылет, сделали 1 брейк и допустили 4 двойные ошибки.

Блинкова также принимала участие в турнире в Линце в одиночном разряде. В первом круге россиянка потерпела поражение от немки Татьяны Марии. Вихлянцева в Линце в одиночном разряде не сумела преодолеть квалификацию, уступив в финале Анне Шмидловой из Словакии.

Призовой фонд турнира в Австрии составляет более € 200 тыс.