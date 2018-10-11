Вавринка может досрочно завершить сезон и пропустить турнир в Париже

33-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка может досрочно завершить нынешний сезон. В этом случае Вавринка пропустит турнир серии «Мастерс» в Париже, который будет проходить с 28 октября по 4 ноября, утверждает Tennis World USA.

По данным источника, приоритетом Вавринки является качественная подготовка к новому сезону. После поражения от Борны Чорича в первом круге турнира в Шанхае (Китай) Вавринка заявил, что рассматривает нынешний сезон в качестве переходного. Тогда же швейцарец сказал, что уже думает о турнирах 2019 года.

Источник утверждает, что Вавринка запросил «уайлд-кард» у организаторов турнира на закрытых кортах в Базеле (Швейцария). Сам теннисист намеревается сыграть в Базеле и завершить сезон.