Свитолина – о победе над Хибино: я сегодня была очень зла

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Гонконге над японкой Нао Хибино. Матч завершился со счётом 6:0, 6:3, Свитолина выполнила 7 эйсов. В четвертьфинале Свитолина сыграет с китаянкой Ван Цян.

«Я бы не сказала, что мне стало легче после окончания встречи. Чувство облегчения после победы – неправильное слово. Но я довольна тем, как провела концовку.

В заключительной стадии я действовала грамотно и уверенно. Это поможет мне чувствовать уверенность в собственных силах в следующем круге. Я доминировала с самого начала, была сегодня действительно зла.

Ван Цян? Я помню, как мы играли в третьем круге US Open (тогда победу одержала Свитолина. – Прим. «Чемпионата»). Я тогда хорошо играла, но и соперница наносила классные удары. Мы с ней встречались уже несколько раз, поэтому я знаю, чего от неё ожидать. Мне нужно постараться показать свою лучшую игру, действовать агрессивно и зло, как сегодня», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.