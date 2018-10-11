Федерер: боллбоев нужно уважать, но иногда игроки не могут справиться с эмоциями

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к детям, которые подают мячи на турнирах. Федерер вспомнил, что и сам был задействован в этой роли, когда был маленьким. Поводом для обсуждения этого вопроса стал инцидент с участием испанца Фернандо Вердаско, случившийся во время турнира в Шэньчжэне. Вердаско в полуфинале агрессивно что-то выговаривал одному из боллбоев после того, как тот не успел вовремя поднести полотенце, хотя и не обязан был это делать.

«Конечно, нужно всегда с уважением относиться к этим детям. Они отлично справляются со своими обязанностями. Но я понимаю, что не все игроки могут контролировать свои эмоции.

Дети, подающие мячи, очень важны. Возможно, кто-то из них станет великим чемпионом, они – будущее нашего спорта.

Когда я был маленьким и работал на турнирах, я всегда уходил оттуда с улыбкой. У меня были прекрасные эмоции. И, конечно, не хотелось бы, чтобы дети после окончания своих обязанностей винили себя и думали, что они сделали неправильно», — цитирует Федерера Tennis World USA.