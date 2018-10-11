Потапова: Кубок Кремля — особый для меня турнир

Российская теннисистка Анастасия Потапова в преддверии старта «ВТБ Кубок Кремля» поделилась ожиданиями от турнира.

«Да, многие русские теннисистки начинали свой путь, свою блестящую победную серию или какой-то рывок именно в Москве. Я тоже совершила свой прорыв в Москве — пусть не на «ВТБ Кубок Кремля», а на «Moscow River Cup». Здесь, на «Кубке Кремля», были Даша Касаткина, Наташа Вихлянцева. Для меня это особая атмосфера, особый турнир. Помню, когда мне было ещё лет 10-11, приходила сюда, смотрела на Лену Веснину, на Катю Макарову, на Настю Павлюченкову и наслаждалась этим.

Тогда я даже не думала, что когда-то буду играть здесь, а все будут приходить — такие же маленькие девочки, какой была я когда-то, — и смотреть уже на меня. Посмотрим, как всё сложится в этом году, потому что в том году в одиночном разряде я выступила неудачно. В паре мы всё-таки показали хороший теннис, прошли круг и во втором проиграли первым сеяным Бабош и Главачковой. Мы проиграли, но в борьбе. А в одиночке не сложилось, к сожалению», — цитирует Потапову пресс-служба турнира.