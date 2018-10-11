Чорич — о победе над дель Потро: неприятно, когда твой друг получает травму

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Шанхае. Чорич преодолел третий круг на отказе своего соперника, аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, который был вынужден сняться после первого сета из-за травмы. Первый сет завершился победой Чорича со счётом 7:5.

«Конечно, хотелось выйти в четвертьфинал другим образом. Никогда не хочется видеть, как твой друг получает травму. Особенно если речь идёт о дель Потро, который столько пропустил. Но, насколько я знаю, там ничего страшного. Он должен быстро восстановиться.

Думаю, что я провёл хороший матч, неплохо играл сегодня. Начало осталось за соперником, но потом мой уровень игры повысился.

Матч с Эбденом? Думаю, что он будет очень интересным, мы никогда раньше не встречались», — сказал Чорич в интервью пресс-службе ATP.

Соперником Чорича в четвертьфинале будет австралиец Мэттью Эбден.