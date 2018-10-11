Гаспарян впервые в карьере переиграла соперницу из числа топ-10 WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, обыграв во втором круге турнира в Линце (Австрия) десятую ракетку мира голландку Кики Бертенс (7:5, 2:6, 7:6), впервые в своей карьере нанесла поражение сопернице из числа топ-10.

Ранее Гаспарян провела пять матчей с соперницами из топ-10, но потерпела поражения во всех играх.

Гаспарян после победы над Бертенс, которая получила второй номер посева, пробилась в четвертьфинал. Там она сыграет с итальянкой Камилой Джорджи, получившей пятый номер посева.

Любопытно, что ранее из турнира выбыла и первый номер посева Юлия Гёргес. Она не сумела преодолеть первый круг соревнований.

Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс. Соревнования проводятся на харде.