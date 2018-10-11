Дель Потро: я неудачно упал на колено и не хотел рисковать

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал своё решение сняться с турнира в Шанхае. В матче третьего круга с хорватом Борной Чоричем аргентинец отказался от продолжения борьбы после окончания первого сета. Чорич выиграл первый сет со счётом 7:5.

«Во время матча я неудачно упал. Сделал необычное движение коленом и упал на него довольно жёстко. Сразу почувствовал боль. После этого я потерял устойчивость и силу в ногах, поэтому лучшим решением было завершить матч. После такого я не хотел рисковать.

Врач осмотрел меня и сказал, что нужно подождать, пока мы не получим результаты рентген-анализа. Тогда будет понятно, какого рода травму я получил. После этого я решу, на каких турнирах смогу выступить», — цитирует дель Потро пресс-служба ATP.

Аргентинец планировал выступить на турнире на закрытых кортах в Базеле (Швейцария), который стартует 22 октября. Затем дель Потро намеревался сыграть на турнире в Париже, после чего состоится итоговый турнир в Лондоне. Аргентинский теннисист уже забронировал себе путёвку в столицу Англии.