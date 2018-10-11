Руседски: Эдмунду не хватает стабильности

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал последние результаты своего соотечественника Кайла Эдмунда. Британский теннисист нанёс поражение чилийцу Николасу Джарри в третьем круге турнира в Шанхае (Китай).

«Эдмунд хорошо двигается, он проделывает работу, которую и должен делать. Но ему пока не хватает стабильности, она придёт вместе с победами.

Занимать 14-ю позицию в рейтинге ATP в таком возрасте — невероятное достижение. Думаю, что игра Эдмунда за последний год заметно улучшилась. Его тренер Фредрик Розенгрен проделал фантастическую работу.

Теперь очень важно, чтобы Эдмунд смог сделать следующий шаг, начал выходить в заключительные стадии турниров и выигрывать их. Если ему удастся обеспечить психологическую стабильность, если он будет верить в себя, то у него всё получится. Думаю, что начало следующего года будет очень важным для Эдмунда», — цитирует Руседски Sky Sport.