Федерер: победа в парном разряде на Олимпийских играх в Пекине мне очень помогла

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о ценности золотых олимпийских медалей. Федерер выиграл турнир в парном разряде на Олимпийских играх в Пекине в 2018 году вместе со своим соотечественником Стэном Вавринкой.

«Эта победа мне очень помогла, она подняла мой дух после поражения в мужском турнире. Я очень надеялся выиграть медаль, но не сумел это сделать в одиночном разряде.

После поражения от Джэймса Блэйка я должен был выйти на корт с Вавринкой в парном разряде. И Стэн сказал мне: «Давай сделаем это!». Для нас та неделя в Пекине была очень важной. И действительно всё было здорово. В полуфинале мы победили братьев Брайанов. И после этого мы знали, что точно получим медали, серебряные или золотые», — цитирует Федерера Tennis World USA.