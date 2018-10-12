Джокович — Надалю: молодец, амиго, что помогаешь жертвам наводнения

Сербский теннисист Новак Джокович сказал слова поддержки в адрес пострадавших от наводнения на Мальорке и похвалил за усилия по ликвидации последствий стихии испанца Рафаэля Надаля. Жертвами наводнения на Мальорке стали не менее 12 человек



«Я могу только представить, как вам тяжело сейчас, особенно тем, кто оказался в эпицентре бедствия. Хочу обнять и передать дружеский привет Рафаэлю Надалю. Молодец, амиго, что помогаешь людям на Мальорке. Я предлагаю всем оказать посильную помощь пострадавшим», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Накануне Рафаэль Надаль, его дядя Тони Надаль и тренер Карлос Мойя вместе с игроками из теннисной академии Рафы Надаля на Мальорке собрались на корте и почтили память погибших минутой молчания.

Фото доступно в «твиттере» ATP.

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