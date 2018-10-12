Дзаламидзе и Кудерметова не смогли выйти в финал турнира в Тяньцзине

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Тяньцзине (Китай) в парном разряде, проиграв американке Николь Меликар и представительнице Чехии Квете Пешке, посеянным под третьим номером, со счётом 6:4, 3:6, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Дзаламидзе и Кудерметова 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



В финале соревнований в Тяньцзине Меликар и Пешке поспорят с австралийками Моник Адамчак и Джессикой Мур.



Ранее Кудерметова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 2:6, 6:2, 2:6.



Турнир завершится 14 октября.

Дзаламидзе и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Тяньцзине в парном разряде