18-летняя украинка Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.



Ястремская 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в финал соревнований 18-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Дарья Гаврилова (Австралия, 7) — Чжан Шуай (Китай, 9).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Ястремская стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гонконге