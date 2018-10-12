Соболенко проиграла Бачински в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Тиме Бачински со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.



Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Тяньцзине Бачински поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, получившей первый номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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