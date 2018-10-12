Кар. Плишкова: во 2-м и 3-м сетах я заиграла быстрее, этого оказалось достаточно

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, прокомментировала победу в четвертьфинале над представительницей Великобритании Кэйти Бултер со счётом 5:7, 6:0, 6:3.

«Думаю, одержав две победы на старте турнира, Бултер прекрасно себя чувствовала. Во втором и третьем сетах я заиграла быстрее, этого оказалось достаточно.

Во второй партии я сразу же сделала брейк, а это всегда помогает. Также я стала лучше подавать. В начале матча у меня были трудности с первой подачей. Это было ключевым моментом. Я выполнила несколько эйсов и заиграла агрессивнее. У Кэйти уже не было времени играть в свой теннис, это и сказалось на результате", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В полуфинале Каролина сыграет со швейцаркой Тимей Бачински.

Кар. Плишкова стала первой полуфиналисткой турнира в Тяньцзине