А. Зверев: победу на Итоговом чемпионате можно приравнять к титулу на ТБШ

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё попадание на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября.

«Здорово, что я наконец официально квалифицировался на этот турнир и вновь буду частью элитной группы, состоящей из восьми лучших игроков. Думаю, для всех теннисистов это является целью в начале года. Я очень рад, что сыграю в Лондоне. Я выступлю там второй год подряд — это прекрасная возможность для меня. С нетерпением жду старта Итогового чемпионата.

Я считаю этот турнир близким по уровню к соревнованиям «Большого шлема». Это, пожалуй, один из самый престижных турниров, ведь, чтобы попасть туда, нужно войти в восьмёрку сильнейших. Просто быть частью этой группы и играть на Итоговом чемпионате — это уже большая честь. Победу на этом турнире можно приравнять к титулу на соревнованиях «Большого шлема». Думаю, другие игроки скажут то же самое. Чтобы попасть туда, нужно хорошо играть на протяжении года", — цитирует Зверева официальный сайт тура.

В 2018 году Александр выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне.