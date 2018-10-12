Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Жеребьёвка Кубка Кремля начнётся 14 октября в 13:00 мск

Жеребьёвка Кубка Кремля начнётся 14 октября в 13:00 мск
Теннис / Кубок Кремля

14 октября состоится официальная жеребьёвка теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Начало запланировано на 13:00 мск, сообщает пресс-служба соревнований. В жеребьёвке примут участие Николай Гуляев (руководитель Департамента спорта Москвы), Шамиль Тарпищев (член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира), Алексей Селиваненко (вице-президент ФТР, член совета директоров ITF, директор женского турнира «Кубок Кремля»), Амир Тарпищев (директор мужского турнира «Кубок Кремля»).

Также будут участвовать два игрока, имена которых пока не называются. Матчи основной сетки начнутся 15 октября.

В 2017 году победителями турнира стали босниец Дамир Джумхур, в финале одолевший литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4, и немка Юлия Гёргес, обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:1, 6:2.

Стивенс получила «уайлд-кард» на Кубок Кремля
Кубок Кремля никогда не будет прежним! И вот почему
«Большой шлем» в миниатюре под крышей, намёки динамовца о будущем турнира, ожидание Шараповой и завеса тайны в борьбе за «уайлд-кард».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент