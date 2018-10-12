Жеребьёвка Кубка Кремля начнётся 14 октября в 13:00 мск

14 октября состоится официальная жеребьёвка теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Начало запланировано на 13:00 мск, сообщает пресс-служба соревнований. В жеребьёвке примут участие Николай Гуляев (руководитель Департамента спорта Москвы), Шамиль Тарпищев (член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира), Алексей Селиваненко (вице-президент ФТР, член совета директоров ITF, директор женского турнира «Кубок Кремля»), Амир Тарпищев (директор мужского турнира «Кубок Кремля»).

Также будут участвовать два игрока, имена которых пока не называются. Матчи основной сетки начнутся 15 октября.

В 2017 году победителями турнира стали босниец Дамир Джумхур, в финале одолевший литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4, и немка Юлия Гёргес, обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:1, 6:2.

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