Мертенс снялась по ходу матча с Се Шувэй в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал. Она снялась по ходу матча с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, получившей пятый номер посева, при счёте 2:6, 0:4. Теннисистки провели на корте 1 час.

Мертенс трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.



За выход в финал соревнований Се Шувэй поспорит с француженкой Каролин Гарсией (2).



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

Мертенс вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине